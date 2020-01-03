Один погиб и двое ранены после нападения неизвестного с ножом на прохожих под Парижем

В южном пригороде Парижа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что в результате инцидента погиб один человек. Еще двое госпитализированы с ранениями, они находятся в критическом состоянии. Нападавшего застрелили сотрудники полиции.

Также сообщается, что на место происшествия выехал заместитель министра внутренних дел Лоран Нуньез.