Один погиб и двое ранены после нападения неизвестного с ножом на прохожих под Парижем
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В южном пригороде Парижа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что в результате инцидента погиб один человек. Еще двое госпитализированы с ранениями, они находятся в критическом состоянии. Нападавшего застрелили сотрудники полиции.
Также сообщается, что на место происшествия выехал заместитель министра внутренних дел Лоран Нуньез.