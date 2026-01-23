Пассажиры метро Москвы устроили погоню за подростком, укравшим телефон у девушки

Пассажиры столичного метро догнали и задержали подростка, пытавшегося отобрать мобильный телефон у сидевшей в вагоне девушки. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Из материала следует, что инцидент произошел на станции «Парк Культуры». В вагоне одного из поездов сидела девушка, которая держала в руках пакет с документами и мобильным телефоном. Внезапно к ней подбежал молодой человек и выхватил пакет из рук, после чего попытался убежать.

«Девушка попыталась догнать грабителя и выбежала за ним на станцию, вместе с ней за грабителем погнались еще несколько пассажиров. Пакет с содержимым вернули хозяйке, а молодого человека передали полиции», — говорится в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Подростка отпустили домой под подписку о невыезде.

20 января столичное управление министерства внутренних дел России сообщило, что в Москве арестовали 39-летнюю местную жительницу за поездку на сцепке вагонов в метро. Женщина прокатилась на узле сцепления от станции «Чкаловская» до станции «Римская», где работники метрополитена сняли ее с состава. После этого нарушительница покинула место происшествия, но полицейские задержали ее в течение суток. Москвичку признали виновной в нарушении требований транспортной безопасности.

Ранее в московском метро задержали мужчин, проникших в тоннель ради эффектных фото.