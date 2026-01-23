Politico: в Гренландии могут создать орган по контролю за добычей ресурсов

Рамочное соглашение по Гренландии может включать создание специального органа по контролю за добычей ресурсов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой орган будет контролировать «права на разведку» месторождений на острове. Он будет сформирован, чтобы не допустить участия Китая и России в добыче ресурсов, говорится в статье.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

22 американский лидер сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

Позднее вице-премьер США Ди Джей Вэнс заявил, что Соединенные Штаты должны участвовать в разделе ресурсов Гренландии, потому что обеспечивают негласную защиту этого острова.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

