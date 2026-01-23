Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Гренландии появится структура по контролю за добычей ресурсов

Politico: в Гренландии могут создать орган по контролю за добычей ресурсов
PT Hamilton/Shutterstock/FOTODOM

Рамочное соглашение по Гренландии может включать создание специального органа по контролю за добычей ресурсов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой орган будет контролировать «права на разведку» месторождений на острове. Он будет сформирован, чтобы не допустить участия Китая и России в добыче ресурсов, говорится в статье.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

22 американский лидер сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

Позднее вице-премьер США Ди Джей Вэнс заявил, что Соединенные Штаты должны участвовать в разделе ресурсов Гренландии, потому что обеспечивают негласную защиту этого острова.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее СМИ раскрыли, как Трамп отправил НАТО «в реанимацию».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692281_rnd_9",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+