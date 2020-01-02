Почти 100 человек выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее России

В общей сложности в рамках новогодней лотереи России было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Столото».

Как отмечается, благодаря выигранным лотереям в России появилось 99 миллионеров. Оставшиеся призы по 1 миллиону рублей поделили между собой несколько участников.

В Москве и Московской области по 1 млн рублей выиграли сразу 20 человек.

Еще семь победителей оказались в Санкт-Петербурге, шесть — в Башкирии, пять — в Ростовской области, по четыре — в Свердловской и Новосибирской областях.

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28,801 тыс билетов. Общая сумма выигрышей составила 3,6 млрд рублей.

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