МЧС разработало законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС
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МЧС разработало законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, соответствующие поправки могут быть внесены в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Согласно документу, граждане будут обязаны эвакуироваться из зон ЧС с момента получения информации о проведении эвакуации или по требованию должностного лица, отвечающего за эвакуационные мероприятия.
В настоящее время обязательная эвакуация проводится при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.