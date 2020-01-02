МЧС разработало законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС

МЧС разработало законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, соответствующие поправки могут быть внесены в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Согласно документу, граждане будут обязаны эвакуироваться из зон ЧС с момента получения информации о проведении эвакуации или по требованию должностного лица, отвечающего за эвакуационные мероприятия.

В настоящее время обязательная эвакуация проводится при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.