Более 30 животных сгорели в новогоднюю ночь в зоопарке Германии

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Thilo Schmuelgen/Reuters

В канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд произошел пожар, предает Bild.

Все жившие в вольере с обезьянами животные погибли.

Всего сгорели 30 животных.

По данным полиции, причиной пожара стал воздушный фонарик со свчкой.