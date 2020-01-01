Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

На главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

До этого, 14 декабря, житель города устроил дрифт вокруг новогодней елки и повредил фигуру «Мышь на сыре».

На площади поставили новую мышь, но поврежденная осталась лежать рядом.

«Мышь в собственности у подрядчика. Убирать ее он не стал, пока идет разбирательство. Ночью вандалы ее подожгли», - сообщил представитель администрации города.

Полиция начала поверку.