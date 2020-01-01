Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
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На главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей, передает РИА «Новости».
До этого, 14 декабря, житель города устроил дрифт вокруг новогодней елки и повредил фигуру «Мышь на сыре».
На площади поставили новую мышь, но поврежденная осталась лежать рядом.
«Мышь в собственности у подрядчика. Убирать ее он не стал, пока идет разбирательство. Ночью вандалы ее подожгли», - сообщил представитель администрации города.
Полиция начала поверку.