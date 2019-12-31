В МВД сообщили о смерти сотрудника полиции при нападении на пост ДПС в Магасе

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что в результате нападения на пост Дорожно-патрульной службы городе Магас скончался полицейский, передает ТАСС.

По данным Волк, погиб инспектор по исполнению законодательства ОГИБДД Отдела МВД по городу старший лейтенант полиции Кокорхоев Зелимхан Батырович.

Ранее стало известно, что вооруженная группа подъехала на автомобиле к посту ДПС на въезде в город и начала стрелять по полицейским. Инцидент произошел во вторник, 31 декабря, около 17.30.

Дополнительные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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