В МВД рассказали подробности нападения на пост ДПС в Магасе

В МВД Ингушетии сообщили, что трое полицейских пострадали в результате нападения неизвестных на пост ДПС на въезде в Магас. Об этом информирует РИА «Новости».

Инцидент произошел во вторник, 31 декабря, около 17 часов 30 минут.

Все нападавшие нейтрализованы. На место выехало руководство МВД по Ингушетии.

Ранее стало известно, что вооруженная группа подъехала на автомобиле к посту ДПС на въезде в город и начала стрелять по полицейским.

Согласно данным источника, в результате нападения были ранены два стража порядка. Кроме того, один сотрудник правоохранительных органов погиб.