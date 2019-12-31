Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин в своем традиционном новогоднем видеообращении поздравил россиян с праздником и обратился к ним с пожеланиями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пожелал им и «Родине мира, благополучия и процветания».

«Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый», — произнес в ходе поздравительной речи Путин.

Отмечается, что первыми обращение российского лидера смогли увидеть жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Там Новый год встретили в 15:00 мск.

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