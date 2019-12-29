Москвичам пообещали предновогоднюю метель
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Синоптики предупредили москвичей о предновогодней метели, которая пройдет в понедельник, 30 декабря. Об этом сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд ТАСС.
Он отметил, что к Москве приближается зона низкого давления, которая повлияет на погоду в понедельник с середины полудня.
В этот день ожидается обильное выпадение снежных осадков, а также усиленные порывы ветра — скорость будет около 10 м/с, а также порывы до 15–18 м/с.
Вильфанд уточнил, что снегопад продлится до 23.00, а толщина покрова снега от земли достигнет 3-4 см.
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