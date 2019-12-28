Власти Москвы объяснили появление сугробов в центре столицы

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк рассказал, что искусственный снег доставили на Тверскую улицу столицы с катков. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, такое небольшое количество снега нужно для сноубордической горки.

Немерюк уточнил, что ее в данный момент возводят к новогодним праздникам.

Чиновник также добавил, что подобная горка, которая построена из ледяной крошки, уже функционирует на Арбате.

«Машины все равно нарезают снег, он остается, обычно его сплавляют, а здесь мы его повторно используем», — добавил Немерюк.

До этого искусственный снег был привезен в парк «Зарядье».

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