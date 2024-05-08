«Черный пес и решка»: Ивлеева пошутила о приезде Канье в Россию

Блогерша Анастасия Ивлеева высмеяла слухи о приезде рэпера Канье Уэста в Россию. Свой мем на этот счет она опубликовала в Telegram-канале.

Ивлеева запостила якобы скрин со своего YouTube-канала, в котором на заставке видео запечатлена с Канье Уэстом.

«Черный пес и Решка. Путешествие по Золотому кольцу. Канье читает рэп на русском», — гласит название фейкового видео.

На изображении к портрету Канье прифотошоплено худи с надписью «Черные псы».

«Как и обещала. Работаем!» — пошутила Ивлеева.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках» сообщил, что рэпер Канье Уэст планирует выступить в России этим летом. Журналисты писали, что контракт с артистом уже подписан. По их информации, исполнитель должен был отыграть шоу в свой день рождения 8 июня. Рэпер хотел прилететь в Россию со своей женой, моделью Бьянкой Цензори.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с «Известиями» опроверг информацию о визите Канье Уэста в ближайшее время. Однако глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил, что возможность выступления Канье Уэста в России действительно обсуждается.

Ранее Мизулина отреагировала на новость о концерте Канье Уэста.