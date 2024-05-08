Упавшие из-за ветра деревья повредили семь автомобилей жителей Москвы

В Москве упавшие из-за ветра деревья повредили семь автомобилей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, в результате непогоды в столице оказались повреждены личные автомобили жителей. В районе Печатники упавшим деревом раздавило крыши и выбило окна у двух автомобилей, припаркованных на улице Гурьянова. Из-за упавших деревьев также пострадали машины в Ломоносовском районе на улице Академика Пилюгина и в Солнцево на улице Варваринской, где также оказались оборваны провода электропередач.

Сразу три дерева упали на два автомобиля в Рязанском районе, а в Басманном районе на машину приземлилась оторванная ветром штукатурка здания. Кроме того, в Южном Тушино на балконе многоэтажного дома оконную раму вырвало порывом ветра. Информации о пострадавших в результате последствий непогоды на данный момент не поступало, передает Shot.

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