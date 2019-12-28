В Росстате впервые посчитали нагрузку на работающих россиян с учетом пенсионной реформы

Федеральная служба государственной статистики впервые рассчитала прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, к 2035 году на тысячу трудоспособных россиян придется 622 нетрудоспособных, из которых 391 пенсионеров.

В 2018 году доля нетрудоспособных составила 839 с 553 пенсионерами из них.

Поясняется, что пенсионная реформа предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию. В 2028 году для женщин этот возраст составит 60 лет и 65 лет для мужчин.

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