При стрельбе в ТЦ в Денвере погиб человек

close
David Mdzinarishvili/Reuters

В американском городе Денвер при стрельбе погиб один человек. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что стрельба произошла в торговом центре Aurora, который расположен в центре города.

Уточняется, что в настоящее время угрозы посетителям нет

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента, проводятся поиски злоумышленника.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Миннесоте при стрельбе погиб человек

Более десяти человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Чикаго

Устроивший стрельбу в доме престарелых в Род- Айленде покончил с собой