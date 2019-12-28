При стрельбе в ТЦ в Денвере погиб человек

В американском городе Денвер при стрельбе погиб один человек. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что стрельба произошла в торговом центре Aurora, который расположен в центре города.

Уточняется, что в настоящее время угрозы посетителям нет

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента, проводятся поиски злоумышленника.

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