При стрельбе в ТЦ в Денвере погиб человек
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В американском городе Денвер при стрельбе погиб один человек. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что стрельба произошла в торговом центре Aurora, который расположен в центре города.
Уточняется, что в настоящее время угрозы посетителям нет
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента, проводятся поиски злоумышленника.
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