В сети опубликованы кадры с саратовским полицейским перед его гибелью

В сети было опубликовано видео с персонального видеоригестратора полицейской машины, на котором запечатлены кадры с полицейским, который погиб от огнестрельного ранения при задержании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на кадрах видно, как один из злоумышленников, которых находился в остановленной полицейскими машине, говорит, что их «нежелательно проверять» и они с другом «просто остановились».

Кроме того, убитый полицейский Михаил Гадеев заявил, что «работа у них такая, просто проверить и все».

Ранее сотрудник полиции скончался от огнестрельного ранения при исполнении обязанностей.

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