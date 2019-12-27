15 млн рублей украли у жителя Санкт-Петербурга

Двое неизвестных в масках напали на жителя Санкт-Петербурга и отобрали у него 15 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Злоумышленники избили мужчину на выходе из бизнес-центра, отобрали у него 15 млн рублей, полученные после продажи офиса. Нападавшие скрылись с места происшествия по железнодорожным путям, заявили в пресс-службе.

В настоящее время по факту происшествия инициирована проверка, ведется розыск предполагаемых нарушителей.

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