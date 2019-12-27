Погиб капитан разбившегося под Алма-Атой самолета

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Капитан разбившегося вблизи Алма-Аты самолета Марат Муратбаев числится с списке погибших. Об этом сообщает пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана.

Ранее МВД Казахстана приступило к досудебному расследованию по статье о нарушении правил безопасности после крушения самолета под Алма-Атой.

В результате авиакатастрофы погибли 15 человек. В общей сложности на борту лайнера было 100 человек.

В настоящее время выжившим пассажирам оказывается медицинская помощь. Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.

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