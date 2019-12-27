Мэрия Алма-Аты: жертвами крушения стали 14 человек

В городской администрации Алма-Аты рассказали, что число погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы увеличилось, передает РИА «Новости».

По последним данным, спасатели нашли тела 14 человек. Ранее сообщалось о девяти погибших. Также были госпитализированы с места крушения еще 35 пострадавших. При этом 22 человека в крайне тяжелом состоянии, восемь детей и пять взрослых доставлены в медучреждения в сознании с политравмами.

На данный момент также известно, что самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.

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