Пассажирский самолет упал в Казахстане

Летевший из Алматы в Нур-Султан самолет упал на землю за пределами аэродрома в Алма-Аты, сообщил аэропорт в Facebook.

«Самолет потерпел крушение за пределами аэродрома», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту находилось 100 человек. Среди них 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Международный аэропорт предполагает, что на борту после падения остались выжившие.

На данный момент на месте работают экстренные службы.

Других подробностей пока нет.