В Кемерово прошел рекордный в России по количеству Дедов Морозов парад

По улицам Кемерово прошли 1279 Дедов Морозов во главе с главным волшебником из Великого Устюга, установив рекорд России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что данный парад стал частью новогодней кампании «В Новый год вместе», которая стартовала в Кузбассе 30 ноября.

Праздничное шествие началось в 16:30 по местному времени (12:30 по мск). Колонна волшебников прошла по улицам Ноградской и Кирова, а также по Советскому проспекту. Завершилось шествие на площади Советов.

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