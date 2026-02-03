Размер шрифта
Арестованному экс-судье Слуке вменили незаконное изъятие земель на 5 млн рублей

ТАСС: в деле экс-судьи Слуки есть эпизод об изъятии муниципальной земли в Сочи
Irina Kononova/Shutterstock/FOTODOM

В уголовном деле экс-судьи сочинского райсуда Валерия Слуки есть эпизод о неправомерном изъятии принадлежавших муниципалитету земельных участков общей стоимостью около 5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, речь идет об участке площадью 600 кв. м и стоимостью более 4,8 млн рублей. Незаконно изъяв его из муниципальной собственности Сочи, Слука существенно нарушил права города, подорвал авторитет судебной власти и дискредитировал статус судьи как должностного лица, чьей обязанностью является осуществление правосудия, пояснил собеседник агентства.

Слуку подозревают в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, 3 февраля суд по ходатайству следователя избрал для него меру пресечения в виде ареста. Уголовное дело на бывшего судью завели в январе. В СК считают, что с июня 2021 года по июль 2022 года Слука необоснованно принял от граждан иски и вынес по ним семь неправосудных решений, в соответствии с которыми из муниципальной собственности Сочи были изъяты участки земли.

Ранее в Ивановской области прокуратура пыталась вернуть земли, незаконно полученные местными чиновниками.
 
