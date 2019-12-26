Генпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура отказалась направлять в суд дело обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян. Об этом сообщает ТАСС.

В прокуратуре заявили, что в обвинительном заключении есть нарушения, поэтому обвинительное заключение не было утверждено.

«Утверждать заключение и направлять уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу в надзорном ведомстве не стали», — отметил источник.

Адвокаты сестер уточнили, что не получали официального документа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стали известны подробности психиатрических экспертиз сестер Хачатурян

— Сговор или оборона: расследование дела Хачатурян завершено

— Адвокаты сестер Хачатурян не согласились с результатами следствия