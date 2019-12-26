Генпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян
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Генеральная прокуратура отказалась направлять в суд дело обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян. Об этом сообщает ТАСС.
В прокуратуре заявили, что в обвинительном заключении есть нарушения, поэтому обвинительное заключение не было утверждено.
«Утверждать заключение и направлять уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу в надзорном ведомстве не стали», — отметил источник.
Адвокаты сестер уточнили, что не получали официального документа.
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