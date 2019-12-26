Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Адвокат матери погибшей Александра Бакшеева рассказала, что останки тела были найдены в реке в черте Петербурга.

Отмечается, что для установления их принадлежности будет проведена экспертиза.

В ноябре Соколов был задержан возле реки Мойки с рюкзаком, в котором находились части человеческого тела. Как стало известно, они принадлежали аспирантке Ещенко, которая состояла с ним в личных отношениях. На момент совершения преступления Соколов являлся преподавателем СПбГУ.

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