Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Адвокат матери погибшей Александра Бакшеева рассказала, что останки тела были найдены в реке в черте Петербурга.
Отмечается, что для установления их принадлежности будет проведена экспертиза.
В ноябре Соколов был задержан возле реки Мойки с рюкзаком, в котором находились части человеческого тела. Как стало известно, они принадлежали аспирантке Ещенко, которая состояла с ним в личных отношениях. На момент совершения преступления Соколов являлся преподавателем СПбГУ.
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