Киевляне собирают обогреватели из труб и свечей, чтобы согреться

Киевляне греют трубы при помощи свечей для поддержания тепла в домах

В условиях перебоев с энергоснабжением и отоплением жители Киева проявляют изобретательность, прибегая к нестандартным способам обогрева своих жилищ. О примерах самодельных систем отопления, которые жители столицы собирают из подручных материалов, рассказало УНИАН.

По данным издания, люди нагревают большие металлические трубы над газовыми плитами, а также используют свечи, устанавливая их внутрь труб для поддержания тепла в домах при отключении горячей воды и электричества.

«Нанотехнологии по-киевски. Чего только люди не придумают, чтобы согреться в мороз», – иронично отметило агентство.

Почти вся территория Украины оказалась охвачена масштабными отключениями электроэнергии. Причиной коллапса стало синхронное отключение высоковольтных линий, связывающих энергосистемы Украины с Румынией и Молдавией, а также нарушение соединения между западной и центральной частями украинской энергосистемы. Ситуация привела к серьезным последствиям: в ряде городов, включая Киев, прекращено водоснабжение, отопление, и приостановлено движение метрополитена. Подробнее — в материале «Газеты.ru».

