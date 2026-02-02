В США мужчину отправили в тюрьму за брошенный «коктейль Молотова» на протестах

В США мужчине дали четыре года тюрьмы за атаку «коктейлем Молотова» на протестах

Суд в Лос-Анджелесе приговорил 23-летнего мужчину к четырем годам лишения свободы за брошенный «коктейль Молотова» в сотрудников службы шерифа в ходе протестов против иммиграционных рейдов, проходивших весной и летом 2025 года. Об этом пишет издание Independent.

Сообщается, что гражданин Мексики Эмилиано Гардуно Гальвес, который находится в США нелегально, признал, что поджег «коктейль Молотова» и бросил его в сторону сотрудников правоохранительной службы с целью им воспрепятствовать.

В признательных показаниях Гальвес заявил, что устройство упало на траву рядом с самим протестующим, примерно в 4,5 метрах от их первоначальной цели, после чего он убежал.

«Безрассудное поведение подсудимого поставило под угрозу жизнь и безопасность сотрудников правоохранительных органов и одного из участников законной акции протеста», — заявил первый заместитель прокурора Центрального округа Калифорнии Билл Эссайли.

Согласно решению суда, нарушитель приговорен к 4 годам лишения свободы в федеральной тюрьме.

Ранее в США сотни тысяч человек вышли на акции протестов против действий ICE.