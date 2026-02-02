Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В США мужчину отправили в тюрьму за брошенный «коктейль Молотова» на протестах

В США мужчине дали четыре года тюрьмы за атаку «коктейлем Молотова» на протестах
Pilar Olivares/Reuters

Суд в Лос-Анджелесе приговорил 23-летнего мужчину к четырем годам лишения свободы за брошенный «коктейль Молотова» в сотрудников службы шерифа в ходе протестов против иммиграционных рейдов, проходивших весной и летом 2025 года. Об этом пишет издание Independent.

Сообщается, что гражданин Мексики Эмилиано Гардуно Гальвес, который находится в США нелегально, признал, что поджег «коктейль Молотова» и бросил его в сторону сотрудников правоохранительной службы с целью им воспрепятствовать.

В признательных показаниях Гальвес заявил, что устройство упало на траву рядом с самим протестующим, примерно в 4,5 метрах от их первоначальной цели, после чего он убежал.

«Безрассудное поведение подсудимого поставило под угрозу жизнь и безопасность сотрудников правоохранительных органов и одного из участников законной акции протеста», — заявил первый заместитель прокурора Центрального округа Калифорнии Билл Эссайли.

Согласно решению суда, нарушитель приговорен к 4 годам лишения свободы в федеральной тюрьме.

Ранее в США сотни тысяч человек вышли на акции протестов против действий ICE.
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!