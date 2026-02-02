Размер шрифта
Андрей Мерзликин после развода сам растит четверых детей

Четверо детей остались жить с Андреем Мерзликиным после развода
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Четверо детей Андрея Мерзликина остались под опекой актера после его мирного развода с женой, психологом Анной Мерзликиной. Об этом артист сообщил на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», пишет Super.

Мерзликин уточнил, что решение о расторжении брака было принято примерно шесть месяцев назад, после почти двух десятилетий совместной жизни. При этом он подчеркнул, что с бывшей супругой у него сохранились дружеские отношения. Актер также выразил благодарность за все, что произошло между ними за годы, проведенные вместе.

Андрей Мерзликин и его супруга официально развелись в июле прошлого года. Звезда «Бумера» женился на Анне, когда ему было 33 года, в то время как ей — 23. В их семье четверо детей: старший сын Федор, которому 18 лет, дочери Серафима (16 лет) и Евдокия (14 лет), а также младший сын Макар, которому 10 лет.

Ранее Мерзликин приехал к бывшей жене, чтобы поздравить сына с днем рождения.
 
