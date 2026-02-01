Долина рассказала о жизни в съемной квартире

Народная артистка РФ, певица Лариса Долина сообщила, что после скандала с квартирой в Хамовниках снимает жилье. Ее слова после сольного концерта в Домодедово приводит Baza.

Исполнительница рассказала, что арендовала квартиру в хорошем районе на длительный срок и на выгодных условиях.

«Возможно, я когда-то заработаю деньги и выкуплю эту квартиру», — сказала артистка.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. Несмотря на это, она оплатила ЖКУ за квартиру в московских Хамовниках. Новая собственница уже поменяла замки в дверях, намерена сделать ремонт и выбросить часть оставленной мебели. Долина призналась, что «хорошо устроилась» после переезда, однако не раскрыла новый адрес. Кроме того, артистка записала новую песню, в которой есть строчки о «невыносимой боли».

