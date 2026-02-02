Онищенко рассказал, чем оспа обезьян похожа на вирус Нипах

Оспа обезьян похожа вирус Нипах способом передачи. Об этом в беседе с ТАСС заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Передача достаточно интенсивно проходила именно внутри человеческой популяции (в 2020-х в Европе). В этом плане, на этом этапе, оспа обезьян напоминает Нипах, который передается от человека к человеку, но еще затрудненно», — сказал Онищенко.

Он пояснил, что и в Нипахе, и в ортопокс-вирусной оспе обезьян еще отсутствует механизм передачи, который «принципиально изменит ситуацию, если она начнет передаваться воздушно-капельным путем». Онищенко отметил, что и в этом случае не исключен механизм передачи воздушно-капельным путем, но для этого необходим очень тесный контакт.

31 января в Домодедовской больнице сообщили о госпитализации пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». В медучреждении заявили, что проводят необходимые изоляционные мероприятия вместе с Роспотребнадзором.

В тот же день стало известно, что в Одинцовском районе Подмосковья двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. В больницу обратился мужчина с высыпаниями на лице. Он болеет около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Вместе с первым заболевшим медики госпитализировали его сопровождающего.

Ранее в России допустили возникновение новой глобальной пандемии.