Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Онищенко рассказал, чем оспа обезьян похожа на вирус Нипах

Онищенко заявил, что оспа обезьян похожа на Нипах способом передачи 
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Оспа обезьян похожа вирус Нипах способом передачи. Об этом в беседе с ТАСС заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Передача достаточно интенсивно проходила именно внутри человеческой популяции (в 2020-х в Европе). В этом плане, на этом этапе, оспа обезьян напоминает Нипах, который передается от человека к человеку, но еще затрудненно», — сказал Онищенко.

Он пояснил, что и в Нипахе, и в ортопокс-вирусной оспе обезьян еще отсутствует механизм передачи, который «принципиально изменит ситуацию, если она начнет передаваться воздушно-капельным путем». Онищенко отметил, что и в этом случае не исключен механизм передачи воздушно-капельным путем, но для этого необходим очень тесный контакт.

31 января в Домодедовской больнице сообщили о госпитализации пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». В медучреждении заявили, что проводят необходимые изоляционные мероприятия вместе с Роспотребнадзором.

В тот же день стало известно, что в Одинцовском районе Подмосковья двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. В больницу обратился мужчина с высыпаниями на лице. Он болеет около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Вместе с первым заболевшим медики госпитализировали его сопровождающего.

Ранее в России допустили возникновение новой глобальной пандемии.
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!