Более 20 БПЛА атаковали российские регионы

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за пять часов уничтожили над четырьмя регионами страны, Азовским и Черным морями 23 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 18:00 до 23:00. В Краснодарском крае уничтожили 12 БПЛА, пять — над акваторией Азовского моря, три — в небе Белгородской области и еще одному — в Ставропольском крае, Чечне и над акваторией Черного моря.

До этого многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки БПЛА в городе Славянск-на-Кубани. В здании выбило окна в нескольких квартирах. А в Красноармейском районе фрагменты БПЛА упали на территории частного дома в Трудобеликовском хуторе.

На этом фоне в Славянском районе Краснодарского края прогремело около 10 взрывов. Местные жители рассказали, что около 17:00 включились сирены воздушной опасности. После этого они услышали «серию гулких взрывов» и увидели вспышки в небе. По предварительным данным, Славянский район атаковали вражеские беспилотники. Их уничтожала система ПВО.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.