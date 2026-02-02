В России начнет работать федеральный регистр пациентов

С 1 марта 2026 года в России начнет работу федеральный регистр пациентов с рядом заболеваний, в который войдут данные по 12 группам диагнозов. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам первого заместителя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, по каждому из 12 направлений заболеваний фактически будут сформированы отдельные реестры. Это позволит точно определить число россиян, страдающих теми или иными патологиями. Кроме того, станет известно, какой именно врач и на каком этапе поставил диагноз, на какой стадии выявили болезнь, какое назначили лечение, какова динамика состояния пациента, где и с каким результатом проводились операции.

Депутат подчеркнула, что система даст возможность контролировать каждый конкретный случай. Буцкая отметила, что в перспективе к этим данным можно будет подключить инструменты искусственного интеллекта, что поможет прогнозировать риски осложнений и заранее направлять человека на диспансеризацию или углубленную диагностику.

Парламентарий пояснила, что регистр позволит определить эффективность работы региональных медицинских систем, выяснить, где лучше выявляются заболевания, а где диагнозы ставятся уже на хронической стадии, что станет основанием для управленческих решений.

23 декабря президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что создание новых цифровых реестров россиян, в числе которых регистр заболеваний, может привести к утечкам данных.

