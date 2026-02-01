Единственным источником финансовой помощи Украине сейчас является Европа. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил газете Liberation.

Комментируя прозвучавшие на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе слова президента Украины Владимира Зеленского о недостаточных усилиях Европы в поддержке Киева, глава французского МИД подчеркнул, что в настоящее время 100% финансовой помощи Украине поступает из европейских стран. Барро отметил, что основная часть разведывательной и военной поддержки также идет из Европы.

22 января Зеленский на ВЭФ обвинил Европу в политической нерешительности и в том, что она не знает, как себя защитить.

В ответ на это депутат Госдумы России Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский публично унизил европейских спонсоров Украины.

Ранее в США объяснили, почему Запад терпит поведение Зеленского.