Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Министр иностранных дел Франции ответил на упреки Зеленского

Глава МИД Франции Барро: Европа является единственным источником помощи Киеву
Thomas Peter/Reuters

Единственным источником финансовой помощи Украине сейчас является Европа. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил газете Liberation.

Комментируя прозвучавшие на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе слова президента Украины Владимира Зеленского о недостаточных усилиях Европы в поддержке Киева, глава французского МИД подчеркнул, что в настоящее время 100% финансовой помощи Украине поступает из европейских стран. Барро отметил, что основная часть разведывательной и военной поддержки также идет из Европы.

22 января Зеленский на ВЭФ обвинил Европу в политической нерешительности и в том, что она не знает, как себя защитить.

В ответ на это депутат Госдумы России Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский публично унизил европейских спонсоров Украины.

Ранее в США объяснили, почему Запад терпит поведение Зеленского.
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!