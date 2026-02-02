Размер шрифта
Стало известно, сколько дронов сбили над российской территорией за неделю

РИА: средства ПВО за неделю сбили не менее 694 дронов ВСУ над территорией России
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили и уничтожили не менее 694 украинских беспилотников над территорией России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны РФ.

Отмечается, что больше всего дронов были сбиты 28 и 29 января — 175 и 111 единиц соответственно. По данным агентства, значительное количество атак было совершено на европейскую часть страны.

Журналисты РИА отметили, что неделей ранее средства ПВО сбили не менее 1239 украинских дронов, а в период с 12 по 18 января — не менее 1343 беспилотников.

1 февраля силы ПВО за пять часов уничтожили над четырьмя регионами страны, Азовским и Черным морями 23 беспилотника ВСУ самолетного типа. По данным Минобороны РФ, налеты произошли в период с 18:00 до 23:00. В Краснодарском крае уничтожили 12 БПЛА, пять — над акваторией Азовского моря, три — в небе Белгородской области и еще одному — в Ставропольском крае, Чечне и над акваторией Черного моря.

Ранее под Белгородом БПЛА ударил по движущемуся автомобилю с людьми.
 
