Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Соратника лидера венесуэльской оппозиции освободили из тюрьмы

В Венесуэле выпустили из тюрьмы соратника лидера оппозиции Хавьера Тарасону
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Венесуэлы освободили из тюрьмы правозащитника Хавьера Тарасону, соратника лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Об этом в социальной сети X сообщил его брат Хосе Рафаэль Тарасона.

Хавьер Тарасона, глава венесуэльской неправительственной правозащитной организации FundaRedes, был арестован в июле 2021 года после того, как заявил властям республики о якобы преследовании со стороны сотрудников национальной разведки.

По данным венесуэльской правозащитной группы Foro Penal, которая следит за положением политических заключенных в стране, также были освобождены 310 человек, попавших в тюрьму по политическим мотивам. Еще 700 человек все еще ждут освобождения, передает Associated Press.

31 января уполномоченный президента Делси Родригес заявила, что в республике проведут всеобщую амнистию для политических заключенных. Она поручила подготовить законопроект и внести его в парламент.

24 января президент США Дональд Трамп выразил восхищение Родригес, которую он назвал «превосходным» временным президентом Венесуэлы.

Ранее в США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы.
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!