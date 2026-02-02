Соратника лидера венесуэльской оппозиции освободили из тюрьмы

Власти Венесуэлы освободили из тюрьмы правозащитника Хавьера Тарасону, соратника лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Об этом в социальной сети X сообщил его брат Хосе Рафаэль Тарасона.

Хавьер Тарасона, глава венесуэльской неправительственной правозащитной организации FundaRedes, был арестован в июле 2021 года после того, как заявил властям республики о якобы преследовании со стороны сотрудников национальной разведки.

По данным венесуэльской правозащитной группы Foro Penal, которая следит за положением политических заключенных в стране, также были освобождены 310 человек, попавших в тюрьму по политическим мотивам. Еще 700 человек все еще ждут освобождения, передает Associated Press.

31 января уполномоченный президента Делси Родригес заявила, что в республике проведут всеобщую амнистию для политических заключенных. Она поручила подготовить законопроект и внести его в парламент.

24 января президент США Дональд Трамп выразил восхищение Родригес, которую он назвал «превосходным» временным президентом Венесуэлы.

Ранее в США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы.