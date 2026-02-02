Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о 26-градусном морозе

В ночь на понедельник, 2 февраля, температура в Московском регионе может понизиться до -26°C, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно прогнозу, в столице столбики термометров опустятся до -21...-23°C, а в Подмосковье температура будет на три градуса ниже. Кроме того, в Москве ожидается небольшой снег, а в области — умеренный.

В первый рабочий день в столице будет -14...-16°C, погода прогнозируется облачная с ветром в 5-10 м/ с, на дорогах возможна гололедица.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь на 1 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы. Температура воздуха упала до −21°C. Это на 9°C ниже климатической нормы для самого холодного периода года. Как отметил синоптик, наиболее сильные морозы были зафиксированы в подмосковном Волоколамске. Там температура понизилась до −24,3°C.

Ранее киевляне собрали обогреватели из труб и свечей, чтобы согреться.