Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о 26-градусном морозе

В Московском регионе прогнозируется 26-градусный мороз в ночь на 2 февраля
Maxim Shemetov/Reuters

В ночь на понедельник, 2 февраля, температура в Московском регионе может понизиться до -26°C, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно прогнозу, в столице столбики термометров опустятся до -21...-23°C, а в Подмосковье температура будет на три градуса ниже. Кроме того, в Москве ожидается небольшой снег, а в области — умеренный.

В первый рабочий день в столице будет -14...-16°C, погода прогнозируется облачная с ветром в 5-10 м/ с, на дорогах возможна гололедица.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь на 1 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы. Температура воздуха упала до −21°C. Это на 9°C ниже климатической нормы для самого холодного периода года. Как отметил синоптик, наиболее сильные морозы были зафиксированы в подмосковном Волоколамске. Там температура понизилась до −24,3°C.

Ранее киевляне собрали обогреватели из труб и свечей, чтобы согреться.
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!