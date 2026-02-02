Россияне бросились за ипотекой, стараясь успеть до изменения условий

В России зафиксирован всплеск спроса на ипотеку в январе, не свойственный этому месяцу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на регуляторов.

По данным крупных банков, наблюдается значительный, порой кратный, рост заявок и выдач по программе «Семейная ипотека» по сравнению с началом прошлого года. Причина – стремление россиян оформить жилищный кредит до изменения условий программы и ужесточения требований.

В «Сбере» отметили увеличение объемов выдачи по семейной ипотеке до 113 млрд рублей за неполный месяц, что в 2,6 раза превышает показатели всего января прошлого года. При этом, согласно данным Frank RG, на «Сбер» в прошлом месяце приходилось около 76% всех оформленных жилищных кредитов.

Зампред правления банка «Дом.рф» Алексей Косяков заявил, что выдача ипотеки за неполный январь выросла в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В ВТБ, Совкомбанке и Абсолют банке также отметили повышенный спрос.

«Обычно в начале года спрос снижается, но в январе он остается примерно на уровне ноября-декабря», – подчеркнул директор департамента розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич.

Резкий рост интереса к семейной ипотеке связан с нововведением, вступившим в силу 1 февраля: теперь льготный кредит оформляется на семью, а супруги обязаны выступать созаемщиками. Это создает сложности и для обычных семей, и для так называемых «доноров», которые раньше могли оформить льготную ипотеку на родственников или друзей. Правительство стремилось предотвратить злоупотребления, пишут «Известия», однако, напротив, спровоцировало ажиотаж вокруг программы.

