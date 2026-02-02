Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россияне бросились за ипотекой, стараясь успеть до изменения условий

«Известия»: в России зафиксировали аномальный спрос на ипотеку в январе
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

В России зафиксирован всплеск спроса на ипотеку в январе, не свойственный этому месяцу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на регуляторов.

По данным крупных банков, наблюдается значительный, порой кратный, рост заявок и выдач по программе «Семейная ипотека» по сравнению с началом прошлого года. Причина – стремление россиян оформить жилищный кредит до изменения условий программы и ужесточения требований.

В «Сбере» отметили увеличение объемов выдачи по семейной ипотеке до 113 млрд рублей за неполный месяц, что в 2,6 раза превышает показатели всего января прошлого года. При этом, согласно данным Frank RG, на «Сбер» в прошлом месяце приходилось около 76% всех оформленных жилищных кредитов.

Зампред правления банка «Дом.рф» Алексей Косяков заявил, что выдача ипотеки за неполный январь выросла в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В ВТБ, Совкомбанке и Абсолют банке также отметили повышенный спрос.

«Обычно в начале года спрос снижается, но в январе он остается примерно на уровне ноября-декабря», – подчеркнул директор департамента розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич.

Резкий рост интереса к семейной ипотеке связан с нововведением, вступившим в силу 1 февраля: теперь льготный кредит оформляется на семью, а супруги обязаны выступать созаемщиками. Это создает сложности и для обычных семей, и для так называемых «доноров», которые раньше могли оформить льготную ипотеку на родственников или друзей. Правительство стремилось предотвратить злоупотребления, пишут «Известия», однако, напротив, спровоцировало ажиотаж вокруг программы.

Ранее в Госдуме предложили заменить ипотеку социальной арендой.
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!