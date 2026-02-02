Размер шрифта
Почти треть россиян планируют сменить работу в 2026 году

Почти треть россиян заявили о планах сменить работу в 2026 году
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Треть — 28% — опрошенных россиян сменили работу в 2025 году, причем доля мужчин и женщин среди них практически одинакова (29% женщин и 27% мужчин). В 2026 году планы сменить работу есть у такого же числа россиян.

Это показало исследование сервисов Работа.ру и СберПодбор, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Основным мотивом смены работы в 2025 году стало повышение зарплаты, на которое указали 55% респондентов. Далее следуют возможность профессионального развития (23%) и стремление соблюдать баланс работы и отдыха (17%). Ради интересных задач и проектов на новое место перешли 15% участников, а простое желание сменить обстановку стало причиной для 16%.

Гибкий или удаленный график привлек 14% сотрудников, в то время как лучшее расположение офиса оказалось важным для 12%. Возможность обучения выбрали 9% респондентов. Получение хорошего компенсационного пакета и переезд в другой город выделили по 6% опрошенных. Из-за репутации и престижа новой компании работу сменили 5%, а по 2% участников исследования отметили отсутствие дресс-кода, возможность ездить в командировки и желание избежать их.

В 2026 менять работу точно планируют 28% респондентов, при этом женщины об этом сообщают чаще, чем мужчины (31% против 25%). 62% опрошенных готовы на смену рабочего места только в случае хороших предложений, а каждый десятый опрошенный не собирается уходить со своей текущей работы.

При поиске нового места трудоустройства 80% респондентов рассчитывают на высокую зарплату, а 62% участников опроса отмечают важность адекватного коллектива и руководства. Возможность соблюдать баланс работы и отдыха важна для 55% соискателей, в то время как на карьерный рост ориентируются 37% опрошенных. Интересные задачи и возможность обучения отметили по 35%, а гибкий режим работы предпочли 34%.

Расположение офиса ближе к дому является значимым фактором для 30% респондентов, при этом 23% рассматривают смену сферы деятельности. Отсутствие дресс-кода привлекает 14% сотрудников, а на иные варианты ответов указали 3% опрошенных.

Ранее юрист объяснила, можно ли подать в суд, если вас уволили по причине, не связанной с работой.
 
