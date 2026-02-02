Размер шрифта
Трамп высказался о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Трамп исключил перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в беседе с изданием Politico опроверг перенос штаб-квартиры Организации Объединенных Наций из Нью-Йорка, о чем написала газета The New York Times со ссылкой на сотрудников ООН.

Американский политик счел это неуместным.

«ООН не покидает Нью-Йорк и не покидает Соединенные Штаты, потому что ООН обладает огромным потенциалом», — заявил он.

В этом же интервью лидер США заявил, что решить финансовые проблемы ООН можно, заставив членов организации выплатить долги по взносам. Глава Белого дома подчеркнул, что в состоянии заставить их всех выполнить свои финансовые обязательства так же, как он заставил платить членов НАТО.

В ноябре 2025-го американский постпред при ООН Майкл Уолтц рассказал, что Вашингтон задерживает взносы в ООН, так как ожидает ее реформирования. Под давлением США генсек Антониу Гутерриш согласился уменьшить бюджет всемирной организации на 15%. Это приведет к сокращению штата на 18% и численности миротворцев на 25%. Уолтц пообещал, что США будут «жестко обращаться» с ООН

Ранее эскалатор в ООН остановился, когда на него ступил Трамп.
 
