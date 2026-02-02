Размер шрифта
Из-за ЧП со сходом вагонов под Кировом поменялись маршруты пассажирских поездов

Под Кировом из-за схода вагонов изменили маршруты пассажирских поездов
Из-за схода вагонов в Кировской области некоторые ж/д маршруты изменили, чтобы объехать место аварии. Об этом сообщает в Telegram-канале Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД).

Там уточнили, что будет скорректировано движение поездов №91 из Северобайкальска в Москву, №31 из Кирова в Москву, №11 из Нового Уренгоя в столицу. Изменения коснутся и поездов №1 Владивосток — Москва, №2 Москва — Владивосток, №311 ВоркутаНовороссийск и №290 Нижний Новгород — Котлас. Пассажиров информируют обо всех корректировках по СМС.

В следующем посте компании говорится, что на участках Нижний Новгород — Москва, Галич — Москва, Котельнич — Нижний Новгород и Киров — Котлас для перевозки людей назначили резервные поезда.

Днем 1 февраля в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда. При этом никто не пострадал. В ремонтных работах задействовали три восстановительных поезда. В Горьковской железной дороге предупредили, что движение на перегоне Оричи — Шалегово приостановлено и ожидаются задержки пассажирских поездов. Сначала от графика отставали только три поезда дальнего следования.

Ранее в Подмосковье сняли на видео горящий вагон электрички.
 
