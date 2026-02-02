Размер шрифта
В России обнаружили растительные котлеты с плесенью, кишечной палочкой и курицей

«Роскачество» нашло кишечную палочку и плесень в растительных котлетах
Проверка растительных котлет на российских прилавках показала, что в продукции некоторых производителей содержатся бактерии кишечной палочки, плесень и многократно превышающее норму количество микроорганизмов, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Роскачества».

В статье уточняется, что котлеты девяти торговых марок проверили по 460 показателям. Среди выявленных нарушений не заявленные в составе консерванты, несоответствие массы нетто данным на этикетке, отличие фактического содержания белков, жиров и углеводов от заявленного, замечания к цвету, вкусу и запаху.

«Несмотря на заявленный «растительный» состав, в котлетах двух торговых марок специалистами обнаружена ДНК курицы», — сообщает газета.

Согласно материалу, производство продукции брендов Awake Power и CreativePea отсутствовало по адресу маркировки. В бренде Green Wise после проверки «Роскачества» начали внутреннее расследование. В компании связали появление кишечной палочки в образцах продукции с нарушениями температурного режима или целостности упаковки во время транспортировки и хранения котлет в торговой сети.

На этом фоне семейный нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Мария Ничеговская посоветовала при выборе этой продукции обращать внимание на состав. По ее словам, в качественных растительных котлетах содержание белка составляет от 12 до 20 г на 100 г продукта, а у производителя нет необходимости маскировать вкус усилителями, ароматизаторами или большим количеством соли.

В 2025 году Роспотребнадзор нашел рекордное количество поддельного сыра и масла на российских прилавках. С мая прошлого года на кассах в России была заблокирована продажа 613 млн молочных продуктов: у 333 млн из них истек срок годности, а 278 млн были произведены незаконно. Кроме того, почти 18% проб молока и молочной продукции в прошлом году были сфальсифицированы или их качество не соответствовало заявленному.

Ранее родителям объяснили, почему детей нельзя кормить котлетами и щами в младенчестве.
 
