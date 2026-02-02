Размер шрифта
Подростка из Сибири заподозрили в подготовке теракта в Подмосковье

Иркутский школьник планировал совершить теракт в Московской области
Сергей Булкин/Globa Look Press

В отношении иркутского одиннадцатиклассника возбуждены уголовные дела о государственной измене и подготовке террористического акта в Подмосковье. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

В материалах говорится, что в апреле прошлого года подросток был помещен в следственный изолятор по делу об участии в деятельности террористической организации. В июле против него было возбуждено уголовное дело об оправдании террористической деятельности, а затем — дела о публичных призывах к терроризму или его оправдании и о склонении к террористической деятельности или финансировании терроризма. В декабре дела были объединены в одно производство.

В документах отмечается, что подследственный ранее нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и попытался скрыться.

21 января стало известно, что 16-летний москвич получил пять лет колонии за участие в террористической сети.

Ранее подростков из Забайкалья обвинили в терроризме за поджог леса по заданию куратора.
 
