Ученые зафиксировали 17 сильных вспышек на Солнце на сутки

РАН: за прошедшие сутки на Солнце зафиксировано 17 вспышек класса М и выше

За минувшие сутки на Солнце произошло 17 сильных вспышек класса М и выше. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«За прошедшие сутки (по московскому времени) зарегистрировано 17 сильных вспышек — M уровень и выше», — говорится в сообщении.

Ученые подчеркнули, что по количеству вспышек 1 февраля вышло на второе место за последние 10 лет.

Отмечается, что вспышки уровня M, повторяющиеся в режиме «интенсивного спама», не позволяют пройти вспышкам высших баллов. Взрывы X класса начнутся, когда Солнце перейдет в режим накопления энергии, добавили эксперты.

1 февраля на Солнце произошла вспышка высшего класса. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Там отметили, что пик вспышки пришелся на 15:33, но есть большая вероятность новых крупных событий в ближайшее время. Позднее в лаборатории добавили, что вспышка вряд ли повлияет на Землю: ее активная область удалена от линии Солнце-Земля.

Ранее ученые впервые раскрыли истинную природу вспышек на Солнце.