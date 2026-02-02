Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Количество утечек данных из российских сервисов за год увеличилось в 1,5 раза

Объем утечек данных из российских сервисов за год увеличился в 1,5 раза
Shutterstock AI/FOTODOM

В 2025 году произошло 250 утечек баз данных, содержащих информацию, скомпрометированную у компаний из России и СНГ. Данные были обнаружены специалистами Threat Intelligence компании F6 в даркнете и специализированных Telegram-каналах, сообщает «Коммерсантъ».

Из этого числа 230 утечек затронули именно российские организации. Хотя в 2024 году было зарегистрировано 455 подобных случаев. В 2025 году суммарное количество строк с данными российских пользователей увеличилось в полтора раза и достигло 767 млн (против 457 млн в 2024 году).

Электронные адреса, номера телефонов и пароли пользователей представляют наибольшую ценность для киберпреступников, стремящихся к незаконному обогащению.

Эксперты в области кибербезопасности подчеркивают, что ключевую опасность в настоящее время представляет не число новых инцидентов, а общий объем скомпрометированных данных, который позволяет злоумышленникам расширять цифровые профили жертв и повышать успешность осуществляемых атак.

По данным F6, подавляющее большинство похищенных данных, как и в предыдущем году, преступники размещали в открытом доступе бесплатно, чтобы нанести максимальный ущерб пострадавшим компаниям и их клиентам. Ведущий эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Горбунов отмечает, что часто российские организации принимают решение не платить выкуп злоумышленникам за нераспространение украденной информации. Это обусловлено стремлением соблюдать законодательство и не стимулировать новые кибератаки.

Ранее стало известно, как россияне защищают личные данные.
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!