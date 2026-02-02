На севере Украины произошли взрывы

В Харькове произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

СМИ не приводит подробностей.

Накануне в Харькове и его окрестностях раздались взрывы. Первый был слышен за городом, а второй — в самом населенном пункте.

В ночь на 1 февраля в Сумах тоже произошел взрыв.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее удар российского «Солнцепека» по позициям ВСУ попал на видео.