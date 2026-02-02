Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна

Россия и Афганистан намерены увеличить количество прямых рейсов

Посол Хасан: Россия и Афганистан нарастят прямые перелеты
capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Россия и Афганистан увеличат количество прямых рейсов между странами, заявил в интервью ТАСС посол страны в РФ Гуль Хасан.

Дипломат сообщил, что последние четыре года афганская компания Ariana Afghan Airlines выполняет один прямой рейс в неделю.

«Ведется работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой», — сказал Хасан.

Он добавил, что одновременно с этим страны стараются увеличить количество взаимных поездок своих граждан. Это тоже приведет к расширению авиасообщения.

15 января президент Владимир Путин принял от Хасана верительную грамоту. При этом политик заявил, что сотрудничество России и Афганистана в последнее время приобрело заметную динамику. По словам главы государства, этому способствовало официальное признание Россией новых властей страны в прошлом году.

Ранее россиянам предложили заплатить $3 тыс. за восемь дней в Афганистане.
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!