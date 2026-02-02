Россия и Афганистан намерены увеличить количество прямых рейсов

Россия и Афганистан увеличат количество прямых рейсов между странами, заявил в интервью ТАСС посол страны в РФ Гуль Хасан.

Дипломат сообщил, что последние четыре года афганская компания Ariana Afghan Airlines выполняет один прямой рейс в неделю.

«Ведется работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой», — сказал Хасан.

Он добавил, что одновременно с этим страны стараются увеличить количество взаимных поездок своих граждан. Это тоже приведет к расширению авиасообщения.

15 января президент Владимир Путин принял от Хасана верительную грамоту. При этом политик заявил, что сотрудничество России и Афганистана в последнее время приобрело заметную динамику. По словам главы государства, этому способствовало официальное признание Россией новых властей страны в прошлом году.

