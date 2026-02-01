В туалет под дулом автомата: моряки с танкера Marinera рассказали о днях в плену у американцев

Сотрудник береговой охраны США наблюдает в бинокль за танкером Marinera, 7 января 2026 года

Российские моряки с захваченного американцами в Северной Атлантике танкера Marinera вернулись в Россию. Двадцать дней они провели в плену, ходили в туалет под дулом автомата и не получали лекарств. США захватили судно 7 января, заявив, что оно является частью теневого флота Венесуэлы. Членам экипажа собирались выдвинуть уголовные обвинения, но на этой неделе всех отпустили.

Два моряка с танкера Marinera, который был захвачен военными США в начале января в Атлантике, отпущены на свободу и находятся на пути в Россию, заявила несколькими днями ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сегодня о том, что моряки уже вернулись домой, сообщил один из членов команды судна Максим Карпенко.

Коллега Карпенко уже доехал до Астрахани. Сам он добрался в Крым поездом из Москвы, куда прилетел из Стамбула.

Моряк рассказал журналистам, встречающим его на железнодорожном вокзале в Керчи, что американцы преследовали танкер более двух недель, поэтому члены экипажа «были морально готовы» к захвату.

«Они то подходили, то отдалялись, сигналили, маневры были разные. Конечно, мы готовились, а когда на радаре увидели, что там уже три парохода, поняли, что это все...

Нас окружила куча вертолетов, их, по-моему, девять было, и высадились американцы с британцами и захватили нас... Штурм был впечатляющим, конечно», — поделился Карпенко.

По его словам, штурм кончился «довольно быстро, где-то за полчаса», всем морякам угрожали оружием, закрытые двери «выносили из дробовика».

20 дней в плену

Он уточнил, что на судне не было груза. Marinera шел под российским флагом. После захвата танкер отогнали в территориальные воды Шотландии, а моряков 20 дней держали на полу в камбузе.

«Спали на полу, в туалет под автоматами ходили, купались раз в четыре дня. Не издевались, но просьбу о таблетке игнорировали, просьбу о консуле тоже игнорировали», — рассказал Карпенко.

По его словам, американцы называли их «гостями», а не задержанными или обвиняемыми. Спустя 20 дней плена без объяснения причин весь экипаж отпустили:

«В один прекрасный день сказали: «Все собирайте вещи, подходит катер — мы вас снимаем на берег».

После освобождения двоих россиян высадили в Абердине, поселили в местной гостинице и помогли приобрести билеты в Россию. В Москве их встретили представители музея морского и речного флота, они посетили Храм Христа Спасителя, Красную площадь и Кремль.

«Сейчас вот отдохну, чтобы все переварилось у меня в голове. Что дальше делать? Сейчас ничего сказать не могу. Отдохну и в море пойду. В море все равно тянет», — заключил Карпенко (цитата по ТАСС).

Его коллега матрос Арсен Тарпошян вернулся в Астрахань в начале недели:

«Дома не был два месяца. Все родные и близкие ждали меня из плена с нетерпением. Мне только два раза дали отправить им оттуда сообщение», — рассказал он.

Захват танкера

О задержании судна M/V Bella 1 (Marinera) в Северной Атлантике стало известно вечером 7 января. Танкер под российским флагом арестовали ВС США.

В Вашингтоне заявили, что корабль является частью теневого флота Венесуэлы. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Среди членов экипажа были два российских моряка. Всего в состав команды Marinera входили 28 человек, среди которых 17 граждан Украины, шестеро, в том числе капитан, грузины, а также трое индусов.