Economist назвал причину, мешающую военной интеграции в Европе

В статье отмечается, что объединенная Европа располагает огромным экономическим потенциалом и большой численностью населения, превосходящими аналогичные показатели США. Это дает возможность Европе стать самостоятельной геополитической силой. Но страны Евросоюза продолжают полагаться на национальные оборонные структуры, а прогресс в военной интеграции наталкивается на препятствия, которые коренятся в «историческом прошлом распавшихся империй».

Economist напоминает, что в подписанном в 1952 году договоре о создании объединения, которое позже стало Европейским союзом заявлялось об объединении в перспективе национальных армий под единым командованием. Однако этот замысел так и не был претворен в жизнь. Причинами этого являются «бремя имперского наследия и глубинные национальные тревоги. Так, в 1954 году парламент Франции отказался ратифицировать договор о Европейском оборонном сообществе, опасаясь, что оборона таких городов, как Париж или Марсель, может перейти под контроль немецких военных. Такая возможность была особенно болезнена всего через несколько лет после окончания Второй мировой войны. Кроме того, другие европейские страны не пожелали выполнять «грязную работу» по удержанию французских колоний. Поэтому Европа отказалась от военной интеграции в пользу экономической.

Издание подчеркивает, что Европа, веками формировавшая внешний мир путем завоеваний, сейчас в военных вопросах полагается на добрую волю Соединенных Штатов.

11 января еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что в ЕС поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих.

