В Британии впервые опубликовали слова Майкла Джексона о дружбе с детьми

Британская киностудия впервые обнародовала слова Джексона о дружбе с детьми
Joel Ryan/AP

Обнародованы аудиозаписи, на которых легендарный певец Майкл Джексон заявлял о случаях, когда дети влюблялись в его сценическую личность. По словам артиста, стремление детей прикоснуться к нему и обнять «иногда приводило к неприятностям», сообщает The Guardian.

Откровения содержатся в трейлере к документальному мини-сериалу «Суд» от Channel 4, созданному британской студией Wonderhood Studios. Четырехсерийный фильм посвящен разбирательству дела об обвинениях Джексона в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним и его оправданию в суде 2005 года в Калифорнии.

«Дети просто влюбляются в мою личность — иногда это доставляет мне неприятности», — говорит Джексон в ролике после слов одного из участников интервью о том, что некоторые вещи, раскрытые на записях, «не имеют прецедента».

В другом фрагменте аудиозаписи Джексон заявляет, что лишит себя жизни, если ему запретят общение с детьми.

«Если бы ты мне сейчас сказал… «Майкл, ты больше никогда не увидишь ни одного ребенка», … я бы покончил с собой», — признается «Король поп-музыки».

Согласно информации на сайте Wonderhood Studios, создатели фильма намереваются выйти за рамки «медийного цирка», окружавшего оправдание Джексона, и поднять серьезные вопросы о феномене славы, расовых проблемах и американской системе юстиции.

В конце 2025 года обвинительница финансиста Джеффри Эпштейна (1953-2019) Джоанна Сьоберг рассказала, что Джексон посещал особняк сутенера в Палм-Бич (штат Флорида, США).

Ранее вдова Элвиса Пресли рассказала об интимной жизни Майкла Джексона с ее дочерью.
 
