На Камчатке в районе термальных источников пропали пять человек, включая детей

МЧС по Камчатке: на термальных источниках пропали пять человек, в их числе дети

Пять человек, в частности трое детей, пропали в районе Пущинских термальных источников на Камчатке, спасательная группировка выдвинулась на поиски. Об этом сообщили ТАСС в краевом МЧС

«В ночь на 2 февраля в систему «112» поступило сообщение, что 30 января пять человек, сред которых трое детей, уехали на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время 1 февраля не вернулись», — сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС отправились в указанный район для проведения поисково-спасательных работ.

Пущинские термальные источники находятся в долине реки Правый Кашкан, возле склонов Ганальского хребта в Мильсковком округе Камчатки.

В ноябре спасатели обнаружили геолога, который застрял под сходом снежной массы в районе Агинского месторождения в Камчатском крае. По информации МЧС, в поисках принимали участие порядка 20 спасателей.

